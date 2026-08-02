"Foi uma perda extremamente lamentável para o desporto universitário e para a comunidade acadêmica", diz amigo (Arquivo pessoal/ Lusimar Santos)\nO estudante e atleta da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Dyogo Carneiro do Carmo, de 23 anos, morreu neste sábado (1º), após passar quase uma semana internado por causa de uma dissecção aguda da aorta, uma condição rara e extremamente grave.\nA informação foi confirmada ao O POPULAR pelo amigo da família e presidente da Federação Goiana de Desporto Universitário (FGDU), Lusimar Santos. Segundo ele, Dyogo passou mal no último domingo (26). Inicialmente, ele foi internado com um quadro de hipóxia, caracterizado pela baixa oxigenação do organismo.\nEle passou mal no domingo, foi internado com hipóxia e, depois dos exames, foi diagnosticado com uma dissecção aguda da aorta, que é uma condição rara e extremamente grave. Ele foi submetido a uma cirurgia, mas infelizmente não resistiu às complicações do procedimento e faleceu no sábado”, relatou Lusimar.