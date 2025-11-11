Estudante Renatta Cardoso atua em pesquisa que usa propriedades da amora (Arquivo pessoal/Renatta Cardoso)\nUm projeto formulado pela estudante Renatta Cardoso da Silva, do curso de Biologia do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Campus de Araguatins, com ajuda de professoras da instituição e da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), está trabalhando em uma goma de mascar à base de amora, com o objetivo de aliviar os sintomas da menopausa. O produto experimental está em fase de desenvolvimento e ainda não tem comprovação de eficácia. Entretanto, com base nos princípios da planta, poderá atuar como um aliado para o tratamentos em mulheres que enfrentam o fim do ciclo menstrual.\nPor ainda estar em fase de pesquisa, ainda não houve a testagem para seres humanos ingerirem a goma de mascar. De acordo com o IFTO, a pesquisa começou a ser desenvolvida no início de 2023, dentro do Programa de Iniciação Científica IFTO/CNPq. Renatta é orientada pela professora doutora Kátia Paulino de Sousa (IFTO – Campus Araguatins), com coorientação da professora doutora Lunalva Aurélio Pedroso Sallet (Unitins), que contribuiu com a fundamentação teórica sobre compostos bioativos e saúde da mulher.