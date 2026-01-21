Um estudante de Goiânia de 25 anos devolveu um PIX de R$ 200 mil após ter o valor depositado em sua conta por engano. Ao g1, Leandro Pinheiro contou que não utilizava a conta e que ficou sabendo do depósito após receber uma ligação do empresário que fez a transferência por engano.\nO caso aconteceu na manhã de sexta-feira (16), e a devolução foi concretizada na terça-feira (20). Ainda segundo Leandro, o empresário explicou na ligação que ele havia comprado uma carreta de bovinos e entrou em desespero ao perceber que errou na hora de fazer a transferência para o número do vendedor.\nEu acalmei ele, falei para ele ter paciência que, se estivesse na minha conta, seria devolvido. Aí ele manteve mais a calma”, destacou.\nNo mesmo dia do depósito, o estudante relatou que chegou a ter sua conta bloqueada devido ao alto valor e precisou entrar em contato com o banco para explicar a situação e pedir o estorno do valor ao proprietário do dinheiro.