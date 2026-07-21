A estudante de Odontologia Geovana Beatriz Ferreira Galvão Silva, de 19 anos, morreu nesta terça-feira (21), após ser internada com encefalite autoimune no Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a mãe da jovem, Hellen Beatriz Ferreira Galvão, Geovana estava internada havia seis dias e morreu em decorrência da doença.\nConforme informações do Juventude Heróis de Cristo, da Igreja Assembleia de Deus, em Iporá, divulgadas pelas redes sociais, o corpo de Geovana deve chegar a Iporá por volta das 22h desta terça-feira. O velório será realizado na Igreja Assembleia de Deus da Avenida Rio Grande do Norte. O sepultamento está previsto para às 10h desta quarta-feira (22).\nNatural de Iporá, no oeste de Goiás, Geovana era aluna do curso de Odontologia do Centro Universitário de Iporá (Uniporá). A instituição publicou uma nota de pesar pelo falecimento da estudante e lamentou a perda.