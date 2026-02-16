O estudante de medicina Jomario Oliveira Silva Júnior, de 26 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito em Palmas. Segundo a Polícia Civil, ele caiu de moto no sábado (14) e morreu neste domingo (15) no Hospital Geral de Palmas.\nJomário fazia parte da turma 28 do curso de medicina da UFT, que deve finalizar o curso no segundo semestre de 2026. A universidade e a turma publicaram notas lamentando a morte do jovem nas redes sociais.\nA Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO) informou que o corpo do estudante foi recebido pelo Instituto de Medicina Legal de Palmas (IML) neste domingo (15). O jovem morreu no HGP após sofrer um acidente de moto.\nDe acordo com o registrado no Boletim de Ocorrência, Jomario caiu da motocicleta na madrugada do dia 14 de fevereiro após perder o controle do veículo na Avenida NS-08, na altura da Quadra 108 Sul. Ele recebeu auxílio de amigos após a queda, mas recusou socorro médico e foi para casa.