O estudante de medicina Antônio Júnior Arrais, de 32 anos, transformou a Cerimônia do Jaleco em uma celebração à vida ao convidar seus pais, Antônio Arrais Bezerra e Maria de Jesus, para serem seus padrinhos e vestirem o jaleco nele durante evento em Araguaína.\nA homenagem ganhou destaque nas redes sociais, especialmente pela camiseta que o jovem usava, estampada com a frase: "o câncer tentou, mas não levou este momento".\nNa legenda do vídeo publicado nas redes sociais, ele ressalta que acompanhar a batalha dos câncer para superar a doença pode ter influenciado sua escolha de cursar medicina.\n"Talvez tenha sido justamente em meio a tudo isso que nasceu em mim o desejo de cuidar das pessoas e lutar pela vida. [...] Porque antes mesmo de eu aprender Medicina, vocês já haviam me ensinado o verdadeiro significado dela. O câncer tentou tirar muitos momentos de nós. Mas não levou este", escreve o estudante.