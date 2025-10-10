Anna Clara Soares (Reprodução/Instagram de Anna Clara Soares)\nA estudante de medicina Anna Clara Soares, de 19 anos, tinha muitos sonhos pela frente, um deles era se formar em medicina e se tornar ginecologista e obstetra. Porém, a filha do prefeito de Goiatins, Manoel Natalino (Republicanos), sofreu um grave acidente nesta quarta-feira (8) e morreu na TO-425.\nA tia da vítima, Keila Costa, contou que a perda foi um choque para a família. "Anna Clara foi amada desde o primeiro dia e será amada para sempre", completou.\nO carro em que ela e a irmã estavam capotou perto de Barra do Ouro, no norte do estado. Elas tinha saído de Redenção (PA), onde estudavam, para Goiatins. Manoel e a esposa, também estavam a caminho da cidade e chegaram ao local logo após o acidente com as filhas. A irmã da vítima sofreu ferimentos e foi socorrida.