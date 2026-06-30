A aluna de um colégio militar em Palmeiras de Goiás, região oeste do estado, que morreu vítima de lúpus, sonhava em ser médica, segundo a mãe dela. Sulamita Ferreira, de 17 anos, cursava o último ano do ensino médio. Ao g1, Angelita Lopes disse que o velório da jovem foi marcado por orações e louvores a Deus.\nA jovem morreu nesta quinta-feira (25), em um hospital em Ceres. Segundo a mãe, a menina estava internada em estado grave e seria transferida para Goiânia, mas não resistiu.\n“Ontem deu uma parada, mas ela fez hemodiálise e respondeu bem. Ficou tudo estável, mas ainda era grave. [...] Ela ia fazer outra hemodiálise e não aguentou, deu uma parada de 1 hora, os rins paralisaram e prejudicou o cérebro dela”, disse a mãe.\nNas redes sociais, colegas, amigos e familiares lamentaram a partida de Sulamita. O Colégio Estadual em que ela estudava publicou uma nota de pesar manifestando solidariedade à família da jovem, que estava no último ano do ensino médio.