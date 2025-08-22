O advogado e professor universitário Abizair Antônio Paniago, de 61 anos, ficou ferido após uma estrutura metálica usada na reforma de um prédio de Palmas cair e atingir a cabeça dele. O impacto o derrubou, causou um grande ferimento e chegou a arrancar parte do couro cabeludo.\nVeja o vídeo no g1 Tocantins: Veja momento que estrutura cai em advogado de Palmas\nO acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (22), quando o advogado foi até o local para uma consulta médica de rotina. Ele registrou um boletim de ocorrência na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas denunciando lesão corporal culposa.\nO Palmas Medical Center, responsável pela estrutura, informou que deu o suporte necessário logo após o acidente, e levou o advogado ao pronto-socorro para realizar os procedimentos necessários. Também afirmou que a responsabilidade da estrutura de alumínio que caiu na cabeça de Abizair é de responsabilidade do condomínio onde o hospital está localizado. Segundo a instituição, uma parte maior ao redor da estrutura foi isolada para evitar mais acidentes.