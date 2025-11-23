-Imagens mostram como está a nova ponte entre o TO e o MA (1.3340742)\nImagens aéreas mostram as obras da nova ponte entre Tocantins e o Maranhão, quase um ano depois do desabamento que deixou 14 mortos. Os municípios de Aguiarnópolis e Estreito que eram unidos pela ponte JK, nesta sexta-feira (21), as estruturas que estão sendo construídas nas duas margens se conectaram no vão central. Mas ainda há outras etapas da obra a serem concluídas até que o tráfego seja liberado.\nA ponte desabou no dia 22 de dezembro de 2024. O acidente deixou 14 pessoas mortas, um ferido e três desaparecidos. A tragédia completou 11 meses neste sábado (22).\nO Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que a obra atingiu 80% de avanço. Não foi confirmada uma data, mas o departamento afirmou que a liberação deve ocorrer até o final de dezembro.