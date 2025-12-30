Os estoques de sangue no Tocantins estão baixos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Por causa da urgência, o Estado tem convocado pessoas de todos os tipos sanguíneos para que possam ajudar no abastecimento da Hemorrede.\nNesta quinta-feira (31), os atendimentos nas unidades da Hemorrede vão funcionar até às 12h. Os serviços funcionam nas seguintes cidades:\nHemocentro Coordenador de Palmas\nHemocentro Regional de Araguaína\nNúcleo de Hemoterapia de Gurupi\nUnidade de Coleta de Palmas\nUnidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional\nUnidade de Coleta de Transfusão de Augustinópolis\nAs unidades ficarão fechadas no dia (1º) e voltam a funcionar normalmente na sexta-feira (2). Já no sábado, os serviços serão realizados até às 13h. O Ambulatório de Hematologia de Araguaína e a Unidade de Coleta anexa ao Hospital Geral de Palmas (HGP) ficarão fechados e retornam às atividades no dia 05 de janeiro de 2026.