Estão sendo oferecidas 34 vagas de estágio para estudantes de diversos cursos e níveis de ensino em todo o estado. As bolsas-auxílio podem chegar a R$ 1.518, além de auxílio-transporte. A iniciativa integra o programa de estágio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), desenvolvido pela instituição no Tocantins.\nAs vagas abrangem áreas como Direito, Ciências Contábeis, Administração e Jornalismo, entre outras, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e realizar o cadastro diretamente no site oficial do IEL Tocantins.\nPrazo para declarar o Imposto de Renda 2026 acaba em 25 dias; saiba prestar contas sem erro\nBicicletas elétricas de R$ 5 milhões irão agilizar visitas domiciliares dos agentes de Saúde, diz governo