As vítimas do acidente de trânsito registrado na Avenida NS-04, em Palmas, foram identificadas como Julcimeire de Oliveira Lima Almeida, de 42 anos, e Lucas Agripino da Silva Alves, de 22 anos. Segundo a Defensoria, o jovem era estudante de Direito e estagiário do órgão, além de também trabalhar com transporte de passageiros por aplicativo.\nO acidente aconteceu na noite de domingo (14), na quadra 504 Sul. Lucas estava conduzindo a moto com Julcimeire na garupa no momento em que houve a batida de frente com um carro.\nSegundo os Bombeiros, a mulher foi encontrada morta no local. Lucas chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos.\nO jovem era estagiário na Defensoria Pública do Estado (DPE) e atuava na Central de Atendimento de Família (CAF). O órgão lamentou a morte e disse em nota que Lucas era "muito dedicado e trabalhador".