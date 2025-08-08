De janeiro a julho de 2025, o Tocantins registrou um total de 155 homicídios. Em muitos casos, as famílias ainda não sabem quem são os responsáveis pelas mortes dos entes queridos, e algumas reclamam que não são informadas sobre o andamento das investigações da Polícia Civil.\nEsta é situação enfrentada pela família de Henrique Cardoso de Souza, de 20 anos. Ele foi assassinado em Tocantínia, no dia 12 de abril deste ano. Ele estava voltando de um jogo e, ao parar em um bar no assentamento Água Fria, foi atingido com um tiro na cabeça. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Tocantins registra mais de 150 homicídios em 2025\nO jovem era apaixonado por futebol e jogou em times do estado e do Brasil. A irmã, Esmeralda Cardoso, comentou que Henrique era um rapaz trabalhador e alegrava o ambiente por onde passava. "Ele gostava muito de sorrir, era muito alegre", disse.