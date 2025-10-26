Em em menos de um mês, já foram registradas 213,7 mil descargas atmosféricas apenas nos primeiros 20 dias de outubro. O volume de raios aumenta o risco de quedas de energia, já que a rede elétrica pode ser atingida diretamente pelos relâmpagos ou por objetos lançados pelo vento.\nPara reduzir interrupções, a Energisa Tocantins divulgou dicas de segurança e afirmou que mantém planos de manutenção e contingência, com equipes treinadas, monitoramento 24 horas e investimentos de mais de R$ 400 milhões na modernização da rede, o que inclui novas subestações e tecnologias que agilizam o religamento automático da energia durante tempestades.\nConheça animal que aparece em áreas urbanas durante período chuvoso no estado\nÔnibus escolar tomba durante chuva e deixa estudantes feridos em Chapada da Natividade