Pelo menos cinco pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias e estradas do Tocantins durante o fim de semana. As ocorrências foram registradas em Porto Nacional, Araguaína, Aragominas e Formoso do Araguaia.\nAs circunstâncias das ocorrências ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis.\nNo sábado (8), um carro saiu da pista e capotou, deixando dois mortos e três feridos na TO-455, entre Luzimangues e Porto Nacional. As equipes de resgate encontraram quatro vítimas presas às ferragens. Duas delas morreram no local e outras duas foram encaminhadas para atendimento médico. O quinto ocupante foi encontrado fora do automóvel, consciente, mas com dores na região das costelas.\nDois jovens morrem e grávida fica gravemente ferida após caminhonete capotar\nCapotamento na TO-455 deixa duas pessoas mortas