O Tocantins ultrapassou a marca de 5 milhões de raios do tipo nuvem-solo entre janeiro e dezembro de 2025. O maior volume mensal ocorreu em novembro, com 1.037.623 raios contabilizados, conforme dados do Grupo Storm, empresa de monitoramento climático da Energisa.\nAté esta terça-feira (30), dezembro registrou quase 800 mil descargas atmosféricas. O mês também entrou para a história com um novo recorde de raios em um intervalo de 24 horas: 140.777 ocorrências na última segunda-feira (29). O volume superou a marca anterior de 112.982 raios, registrada em 10 de novembro deste ano.\nVeja reportagem no JA2: Tocantins registra 5 milhões de raios em 2025\nSegundo a distribuidora, a intensificação das tempestades no período chuvoso impacta a rede elétrica, que fica exposta a descargas, ventos fortes e objetos arremessados (veja dicas de segurança no final da matéria).