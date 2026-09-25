Famílias do povo Javaé que perderam moradias e bens pessoais no incêndio que atingiu a Aldeia Canuanã, na Ilha do Bananal, em Formoso do Araguaia, terão R$ 300 mil em ajuda emergencial. O Governo do Tocantins autorizou o recurso para socorrer a comunidade afetada pelo fogo no último sábado (19). A medida consta em resoluções publicadas no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (24).\nA execução dos valores e a compra de donativos cabem à Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme o levantamento do Plano de Contingência municipal e o Relatório Técnico Social Emergencial, o benefício contempla 111 pessoas pertencentes a 30 famílias que tiveram 34 habitações danificadas ou destruídas pelas chamas.\nA administração de Formoso do Araguaia já havia decretado situação de emergência nível II devido às proporções do desastre. O fogo consumiu dezenas de instalações da aldeia, incluindo moradias tradicionais, cozinhas comunitárias e depósitos. O episódio não deixou feridos.