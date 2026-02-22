O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste domingo (22), um aviso de "perigo" para chuvas intensas cobrindo todo o estado do Tocantins. O alerta laranja foi iniciado às 8h20 com validade até o fim da noite de segunda-feira (23). Há riscos potenciais de alagamentos, quedas de árvores e descargas elétricas.\nDe acordo com o comunicado, a previsão é de chuvas com volume entre 30 e 60 mm/h, podendo atingir até 100 mm por dia. Além da precipitação volumosa, o estado deve registrar ventos intensos, com rajadas variando de 60 a 100 km/h.\nO cenário aumenta as chances de corte de energia elétrica e queda de galhos ou estruturas.\nCaiu em buraco e teve prejuízo com o carro? Saiba de quem é a culpa e como pedir ressarcimento\nForça-tarefa tenta localizar trabalhador que sumiu em mata às margens da BR-153