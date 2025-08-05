Duas semanas após a identificação de casos de sarampo em Campos Lindos, o Tocantins já notificou 40 casos da doença até esta terça-feira (5). Desse total, são 16 confirmações, dez descartados e 14 ainda estão em investigação. Os primeiros casos foram confirmados no dia 21 de julho deste ano e uma equipe do Ministério da Saúde esteve no Tocantins para acompanhar a situação.\nDe acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), todos os casos confirmados estão no município de Campos Lindos (16). Dos dez casos descartados, dois são de Porto Nacional, sete de Palmas e um de Araguaína. O restante ainda aguarda o resultado. Em Nova Olinda, também teve um caso notificado.\nA SES ressaltou também que os casos confirmados seguem sendo de pessoas que tiveram contato com viajantes que passaram por países onde o vírus circula, e não estavam vacinados. Os pacientes tiveram sintomas clássicos da doença e receberam cuidados em casa.