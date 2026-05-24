As inscrições para o concurso de quadrilhas juninas do São João do Cerrado 2026, em Araguaína, estão abertas. Os interessados têm até o dia 8 do próximo mês para realizar a inscrição.\nSegundo a Prefeitura de Araguaína, o evento será realizado entre os dias 26 e 28 de junho, no Parque Cimba. O edital, com o regulamento e demais informações sobre o evento, pode ser acessado clicando aqui.\nAs inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo representante legal de cada quadrilha junina. O processo de inscrição é online, e deve ser feito por meio do link disponível no edital.\nApós 'O Agente Secreto', Tânia Maria estará em filme com Jesuíta Barbosa\nPríncipe William diz esperar convite para casamento de Taylor Swift com Travis Kelce\nConfira a programação do evento\nDia 26 de junho – apresentação das juninas.