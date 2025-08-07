As roupas de Bruno Demetrio Chaves, que morreu após ter 70% do corpo queimado durante a explosão de uma churrasqueira, ficaram completamente destruídas. Imagens mostram pedaços de tecidos queimados no chão do banheiro, para onde o homem correu ao tentar apagar as chamas. A esposa dele, Patryane Oliveira, contou o que aconteceu no dia do acidente e falou sobre o perigo de manusear álcool e fogo.\nEu faço um apelo para as pessoas tomarem cuidado com isso porque é uma prática que não deve ser feita, entendeu? Parece que é comum, que muita gente faz, que não tem nada a ver, mas é muito perigoso, muito perigoso mesmo. Hoje eu estou aqui com meus dois filhos para criar e sem o meu marido. É difícil a situação. E ver o quanto ele sofreu com isso e o quanto a família está sofrendo por esse acidente. Acho que ele não percebeu. Ninguém esperava isso, né?", contou.