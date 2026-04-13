-Vídeo (1.3393390)\nA esposa do engenheiro eletricista Matheus Vicente Correia, de 24 anos, que morreu horas após a cerimônia de casamento publicou uma carta aberta nas redes sociais para o jovem na sexta-feira (10). A engenheira eletricista Ana Karolina Freitas declarou o quanto sente falta do companheiro e que nunca conseguirá entender o motivo da morte repentina de Matheus.\nVocê cuidou, se preocupou, teve paciência, me ensinou a ser melhor e de que quebra me dava o amor mais lindo e verdadeiro que já senti na vida. Eu de fato, nunca vou conseguir entender o porquê você se foi tão cedo”, escreveu a engenheira.\nMatheus Vicente morreu no último dia 28 de março horas após o casamento com Ana Karolina, em Goiânia. A causa da morte não foi divulgada. Segundo Debora Fernanda, irmã do jovem, Matheus era 'extremamente responsável' e 'cuidava da saúde com zelo'.