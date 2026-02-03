Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, presa em Orlando (Reprodução/ Current Inmate Database/ Intagram de Amanda Vasconcelo)\nA esposa de Henrique, que faz dupla com o irmão Juliano, Amanda Vasconcelos Tavares Reis, foi presa em Orlando, na Flórida, após dirigir sem carteira de habilitação. Ela foi autuada a pagar uma multa de 500 dólares.\nA prisão aconteceu nesta segunda-feira (2), mas ainda não houve confirmação de pagamento de fiança e liberação de Amanda. As informações são do Departamento do Sheriff do condado de Orange, dados públicos.\nJovem que morreu após acidente na BR-153 estava prestes a se formar em Direito, diz irmã\nVeja o que se sabe sobre adolescente morta a tiros em distribuidora de Palmas\nPolícia prende marido e filhas suspeitos de matar mulher e jogar corpo em rio no Tocantins