Moradores e trabalhadores relatam espera prolongada durante a travessia de balsa no trecho entre Gurupi e Peixe (Arquivo pessoal/Alberto Nunes Tavares)\nMoradores das margens do Rio Tocantins e usuários da balsa que liga o trevo da Praia, em Gurupi, ao município de Peixe, entraram em contato com o Jornal do Tocantins nesta quinta-feira (8) para denunciar a demora na travessia, que pode chegar a uma hora, apesar de o percurso levar poucos minutos.\nSegundo os usuários, o problema ocorre há mais de três meses e provoca prejuízos, atrasos e constrangimentos a quem depende do serviço diariamente. O pecuarista João Ribeiro, nome fictício usado para preservar a identidade do denunciante, de 68 anos, afirma que a operação funciona com apenas uma balsa e que o equipamento só inicia a travessia após atingir a capacidade máxima.