Um pacote com quase um quilo de esmeraldas foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal do Tocantins (PRF-TO) na última quinta-feira (22). O material, com 996 gramas de pedras preciosas, foi recolhido durante fiscalização na BR-010, em Porto Nacional, região central do estado.\nSegundo a PRF, durante abordagem a um carro, o motorista de 36 anos e um passageiro de 29 anos se apresentaram como corretores. De acordo com ambos, eles negociavam a venda de pedras preciosas.\nAo serem questionados sobre a documentação do material, os homens apresentaram uma nota fiscal e um laudo técnico emitido por um gemólogo. No entanto, os agentes encontraram irregularidades, pois a quantidade de esmeraldas descrita nos papéis era diferente da quantidade presente no pacote.\nHomem morre durante ação da Polícia Militar na região sul de Palmas; vídeo