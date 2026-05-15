-piscina escola (1.3410467)\nUm vídeo publicado nas redes sociais mostra a água da piscina da escola Escola Daniel Batista, localizada na região da 508 Norte, em Palmas, com a água verde-escura. A Secretaria Municipal de Educação confirmou a situação e disse que contratou uma empresa para realizar a limpeza e tratamento (Confira a nota na íntegra ao final da matéria).\nO vídeo foi publicado pelo perfil Palmas Online. Segundo a denúncia, o espaço estaria abandonado, o que impede a realização das aulas de natação previstas no cronograma escolar. A publicação também levanta preocupação em relação à situação sanitária do local e ao risco de proliferação de mosquitos.\nO que se sabe sobre investigação contra influenciadora e mãe suspeitas de movimentar R$ 20 milhões com jogos ilegais\nCampanha de vacinação antirrábica começa neste sábado (16) em Palmas; veja locais