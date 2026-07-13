Márcio José Carneiro Santana Filho morreu após sofrer descarga elétrica em Araguatins (Reprodução/Instagram de Mariana Santos)\nA despedida de Márcio José Carneiro Santana Filho, de 36 anos, reuniu familiares e amigos neste domingo (12), em Araguatins, no Bico do Papagaio. Enquanto o velório acontecia na casa da mãe dele, parentes lembravam do jeito alegre e das brincadeiras que marcavam a convivência com o homem, que morreu após sofrer uma descarga elétrica ao tocar na fiação de uma bomba de caixa d'água na zona rural do município.\nA prima Mariana Santos contou que a perda abalou toda a família e descreveu Márcio como uma pessoa sempre bem-humorada.\nMeu primo era só alegria, não tinha tempo ruim para ele", afirmou.\nSegundo a familiar, as lembranças deixadas por Márcio sempre estarão ligadas aos momentos de descontração ao lado de parentes e amigos. Fotos e vídeos compartilhados com a reportagem mostram encontros em família, com sorrisos e brincadeiras que, segundo ela, retratam a personalidade dele.