Alberlei Araújo em registro de perfil; família destaca a presença marcante e a alegria no convívio (Reprodução/Instagram de Alberlei Araújo)\nAlegre, querido pela família e com o sonho de ser reconhecido pelo próprio trabalho. É assim que Doralice Araújo da Silva Paula, de 40 anos, relembra o irmão Alberlei Araújo da Silva, de 41, locutor de MMA que morava em Sandolândia, no sul do Tocantins. Ele era conhecido pela paixão ao esporte e pelo desejo de transformar a vida das pessoas por meio das atividades esportivas.\nO sonho da vida dele [Alberlei] sempre foi ser reconhecido, pelo trabalho dele, pela essência dele né. Porque ele amava esporte, essa Sandolândia. Ele gostava de reunir as pessoas, de tirara-las do mau caminho, e eu sei que onde ele estiver está muito, muito feliz pelo reconhecimento, pelas mensagens e por ter comovido não apenas nossa família, mas pessoas que nem o conheciam”, disse a irmã.