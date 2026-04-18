Alberlei Araújo em registro de perfil; família destaca a presença marcante e a alegria no convívio (Reprodução/Instagram de Alberlei Araújo)\nA lembrança de Alberlei Araújo da Silva, de 41 anos, permanece viva na fala da família, que descreve um homem capaz de transformar qualquer ambiente. “Era a alegria da casa”, resume a irmã, Doralice Araujo da Silva Paula, de 40 anos. Entre risos, brincadeiras e conversas, ele construía vínculos com facilidade e reunia todos ao redor.\nO cotidiano carregava leveza. Extrovertido e bem-humorado, Alberlei fazia graça de tudo e encontrava nas relações um dos seus maiores prazeres. Amizades surgiam com naturalidade, e o convívio com ele deixava marcas em quem passava por perto.\nEle fazia graça de tudo e tinha uma facilidade incrível de fazer amizades”, relembra Doralice.