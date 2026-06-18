-VIDEO RADIACAO ANAPOLIS (1.3423611)\nEquipamentos militares antigos de raio-x foram encontrados em um ferro-velho de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), nesta quinta-feira (18). Conforme o gestor, por conta da suspeita de que o equipamento esteja emitindo radiação, foram mobilizadas autoridades, que isolaram o local. “Até o momento, não há confirmação de risco para a população”, afirmou o prefeito (Veja o vídeo acima).\nUm físico especialista foi acionado para averiguar os aparelhos, que estão localizados na Avenida Brasil. Técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do Governo Federal, foram ao local.\nSegundo eles, o aparelho detecta radiação gama, mas precisa estar ligado na tomada. Após análise preliminar, foi apontado que não havia radiação no local, de acordo com o prefeito.