A entrega de 272 apartamentos do Programa Pró-Moradia deve começar ainda neste mês de junho, em Palmas. As unidades habitacionais ficam na Arso 92 e são destinadas a famílias de baixa renda cadastradas no programa estadual.\nSegundo o Governo do Tocantins, a primeira etapa prevê a entrega de 96 unidades no dia 11 de junho. A confirmação do cronograma foi feita no dia 27 de maio, durante solenidade de sorteio das etapas realizada no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM).\nApesar do sorteio, a Secretaria de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional (Secihd) informou que as famílias contempladas ainda têm status de pré-selecionadas. Para a finalização do processo, os candidatos devem passar pelas seguintes etapas obrigatórias:\nVisita domiciliar: equipes técnicas visitarão as famílias para validar os dados;