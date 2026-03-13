José Geraldo Oliveira Fonseca era produtor de abacaxi (Arquivo pessoal/Família de José Geraldo)\nA investigação sobre a morte do produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos,em Miranorte, aponta a participação de diferentes pessoas em etapas distintas do crime. A Polícia Civil identificou um suposto mandante ligado ao mesmo ramo de produção agrícola, três intermediários responsáveis por articular o plano e uma dupla de atiradores contratada para executar o homicídio. A apuração resultou em prisões temporárias e em uma operação policial realizada em diferentes estados na última terça-feira (10).\nO crime ocorreu em Miranorte e ganhou repercussão após a divulgação de imagens que registram o momento em que a vítima sofre os disparos. A Polícia Civil sustenta que o assassinato teve motivação ligada à disputa comercial no setor do abacaxi.