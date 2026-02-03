Empresária Amanda Vasconcelos (Reprodução/Instagram de Amanda Vasconcelos)\nA empresária Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla Henrique & Juliano, permanece detida nos Estados Unidos após ser presa durante uma abordagem policial em Orlando, na Flórida. Segundo a polícia local, a prisão ocorreu após uma sequência de condutas consideradas crimes pela legislação americana.\nO Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa de Amanda Vasconcelos até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações e esclarecimentos.\nDe acordo com os registros policiais divulgados pelas autoridades, Amanda apresentou versões contraditórias sobre a abordagem e teria desobedecido ordens diretas dos agentes. A situação evoluiu para o uso de algemas e encaminhamento à prisão, onde ela passou a noite enquanto aguardava audiência judicial.