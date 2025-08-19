O motociclista filmado assediando mulheres em uma rua de Palmas está respondendo pelo crime em liberdade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem confessou na delegacia ter praticado a importunação "em situações anteriores". Ele foi detido na sexta-feira (15), após nova denúncia, e mesmo assim foi liberado porque não houve situação de flagrante.\nJander Araújo Rodrigues, advogado especialista em direito penal, afirma que no caso do crime de importunação sexual não é possível caracterizar flagrante sem uma vítima identificada.\nQuando o motociclista foi preso ele havia acabado de assediar outra mulher, que poderia caracterizar flagrante. Porém, a polícia não conseguiu encontrar essa vítima para confirmar que o crime realmente aconteceu. Sem a vítima, não há como provar que o crime realmente ocorreu naquele momento. E sem essa prova, não há flagrante", informou.