As obras da estrada que estava sendo construída de forma irregular em uma serra que liga os municípios de Recursolândia (TO) e Balsas (MA) foram embargadas devido à falta de licenciamento ambiental e risco de deslizamento. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o trecho está inserido em uma área pública da União, na região da Serra Geral do Tocantins.\nVeja vídeo no JA 2º Edição: Estrada aberta sem licença é embargada pelo Ibama\nDurante as vistorias foi constatado que as obras eram de iniciativa da Prefeitura Municipal de Recursolândia. No dia 2 de dezembro, a estrada apresentava uma extensão de 6,4 quilômetros, em estágio final de construção, porém sem licença ambiental.\nEm nota, o município informou que a estrada que liga os dois estados é uma reivindicação de moradores da região, que servirá como via de acesso para o transporte de alimentos. Além disso, a prefeitura afirmou que a solicitação de licença foi protocolada no dia 27 de setembro junto ao Naturatins, com pendências por se tratar de divisa de estados e das Serras Gerais (veja nota completa).