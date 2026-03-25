José Geraldo Oliveira Fonseca era produtor de abacaxi (Arquivo pessoal/Família de José Geraldo)\nA Justiça decretou a prisão temporária dos suspeitos envolvidos na morte do produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, em Miranorte para garantir o avanço das investigações do caso. A medida, prevista na legislação brasileira, permite a detenção por tempo determinado quando há necessidade de aprofundar a apuração de crimes graves.\nA prisão temporária é uma modalidade de prisão provisória, aplicada ainda na fase de inquérito policial e não tem caráter de punição, mas de investigação. Ela está prevista na Lei nº 7.960/1989 e só pode ser determinada por decisão judicial, a partir de pedido da Polícia Civil ou do Ministério Público.\nEntenda investigação que levou à prisão dos suspeitos de matar produtor de abacaxi