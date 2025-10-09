Quanto mais cedo for iniciado o tratamento contra a intoxicação por metanol em bebidas adulteradas, maiores as chances de reverter os danos neurológicos e visuais, alertam especialistas.\nO metanol é um álcool incolor parecido com o etanol (presente em bebidas alcoólicas). Conhecido como álcool metílico, é amplamente utilizado na indústria e em contexto comercial como componente de removedores de tinta, vernizes, solventes e até alguns perfumes. Tóxico até em pequenas quantidades, seu uso em bebidas é proibido.\nDevido aos casos de intoxicação se multiplicando pelo país, a reportagem elencou as principais informações sobre a ingestão da substância\nQual a diferença entre o metanol e o etanol presente nas bebidas alcoólicas?\nSegundo Mariana de Moura Pereira, pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Medicina da USP, diferenciar um do outro na hora de beber é praticamente impossível.