Duas crianças de uma comunidade quilombola no interior do Maranhão estão desaparecidas desde o dia 4 de janeiro de 2026 e equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Exército seguem nas buscas.
Desde o domingo (18) também há o reforço de equipes ligadas à Marinha do Brasil. As buscas se concentram na região da comunidade quilombola, onde há uma densa mata e um rio. Veja o que se sabe sobre o caso até aqui.
QUEM SÃO AS CRIANÇAS DESAPARECIDAS E ONDE ELAS MORAM?
As crianças que seguem desaparecidas são os irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, 4, moradores da comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, município do interior do Maranhão com pouco mais de 100 mil habitantes.