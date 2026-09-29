Imagem registra um momento entre Gustavo Veloso Feitosa e a mãe antes da morte do menino, de 3 anos, em Palmas (Reprodução/Instagram Sabrina Silva)\nA Polícia Civil do Tocantins indiciou o advogado Igor Veloso de Sousa e a companheira dele, Kathellen Moreira, por vicaricídio no caso da morte de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos. Segundo a investigação, o menino foi morto após sofrer agressões dentro da casa do pai, em Palmas, no dia 2 de agosto de 2026.\nO inquérito foi concluído pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Além do vicaricídio, Igor foi indiciado por tortura, estupro de vulnerável e fraude processual. Kathellen também foi indiciada por fraude processual. Os dois estão presos preventivamente desde agosto.\nO que é vicaricídio?\nO vicaricídio é uma forma de violência em que uma pessoa ligada afetivamente a uma mulher, como um filho, é usada como meio para provocar sofrimento, punição, vingança ou controle sobre ela. (artigo 121-B do Código Penal brasileiro)