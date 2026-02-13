Jaqueline de Moura Araujo mantém a esperança e busca recursos por meio de vaquinhas virtuais para custear o remédio de alto custo (Reprodução/Instagram de Jaqueline Moura Araújo)\nUma decisão do juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira, do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública do Tribunal de Justiça do Tocantins, nega o fornecimento do medicamento Rituximabe à técnica de enfermagem Jaqueline de Moura Araujo, de 34 anos. A negativa técnica baseia-se na ausência de comprovação científica de alto nível, como ensaios clínicos randomizados ou metanálises, para o tratamento específico da patologia da paciente. O magistrado cita o descumprimento de requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a entrega de remédios fora da lista oficial do SIstema Único de Saúde (SUS).\nO laudo médico assinado pelo dermatologista Caio Formiga descreve um cenário de extrema gravidade. Jaqueline convive com pênfigoide de membrana mucosa, uma enfermidade autoimune rara que provocou estenose laríngea e obriga a paciente a utilizar traqueostomia definitiva. O documento médico adverte que a falta de estabilização imunológica traz vulnerabilidade respiratória acentuada e risco de óbito. A paciente enfrentou internações recentes em UTI e lida com pneumonia bacteriana frequente em razão do comprometimento das vias aéreas.