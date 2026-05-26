A morte da aposentada Iraci Borges dos Santos, de 78 anos, no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAug), no Bico do Papagaio, passou a ser investigada pela Polícia Civil após familiares denunciarem uma possível irregularidade durante uma transfusão sanguínea realizada na unidade hospitalar.\nO caso ganhou repercussão após a família afirmar que a idosa apresentou uma reação grave logo depois de receber uma bolsa de sangue e morreu poucas horas após o procedimento. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) instaurou uma apuração interna para analisar o atendimento e verificar se houve falhas ou descumprimento de protocolos técnicos.\nFamília denuncia morte de idosa após transfusão suspeita em hospital regional no Bico do Papagaio; vídeo\nVeja o que diz a Secretaria da Saúde sobre morte de idosa após transfusão suspeita