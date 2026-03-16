-Vídeo assassinato José Geraldo (1.3385699)\nA investigação sobre a morte do produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, em Miranorte, avançou a partir de uma série de provas técnicas, análise de dados e cruzamento de informações que permitiram à Polícia Civil identificar suspeitos de participação em diferentes etapas do crime. As conclusões constam em decisão da Justiça que autorizou prisões temporárias e medidas de busca e apreensão contra investigados apontados como mandante, intermediários e executores do homicídio.\nO crime ocorreu na noite de 7 de setembro de 2024, dentro de uma pizzaria no centro da cidade. Desde então, investigadores reuniram imagens de câmeras de segurança, laudos periciais, registros bancários e dados telefônicos que, segundo a polícia, indicam uma possível organização para planejar e executar o assassinato.