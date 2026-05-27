O advogado com nanismo, Matheus Menezes, de 25 anos, conseguiu na Justiça o direito de refazer os exames biofísicos, também chamados de Teste de Aptidão Física (TAF), após ter sido reprovado anteriormente. A nova reprovação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. Na primeira avaliação, Matheus não atingiu a marca exigida no salto de 1,65 m (entenda abaixo os exames realizados).\nAo g1, o candidato afirmou que o resultado do último TAF está em análise de recurso administrativo e que não há nada definido, por isso, não irá se manifestar no momento.\nA defesa de Matheus, representada pelo advogado Flávio Britto, especialista em concursos públicos, afirmou que o teste foi adaptado após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), mas que a adaptação não ocorreu de forma "satisfatória". Agora, o advogado aguarda o resultado do recurso para poder tomar outras providências, caso seja necessário.