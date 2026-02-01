Gabriel Chaves vendia pães em frente a supermercado quando foi retirado à força do local (Arquivo Pessoal/Gabriel Chaves)\nUma polêmica envolvendo um vendedor ambulante na frente do supermercado Duda Super, no Jardim Aureny III, em Palmas, ganhou repercussão nas redes sociais após um vídeo mostrar a abordagem que impediu a venda de pães na calçada em frente ao estabelecimento. A gravação provocou debates entre moradores, internautas e trabalhadores informais sobre as regras de ocupação de espaços públicos e privados.\nNo vídeo que circula nas redes, o vendedor ambulante identificado como Gabriel Chaves, de 19 anos, mostra a intervenção atribuída ao proprietário do estabelecimento.. Relatos que acompanham as imagens apontam que parte dos materiais teria sido jogada na rua, cena que provocou indignação entre quem assistiu à gravação.