Dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro em uma área de mata, em Palmas. Os corpos foram localizados por crianças que empinavam pipas nas proximidades. Segundo a Guarda Metropolitana, há suspeita de que o crime tenha ocorrido após uma possível emboscada ligada a facção criminosa.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros em Palmas\nO caso foi registrado na manhã de sábado (23), por volta das 9h. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as vítimas foram identificadas como Robison Barbosa Freitas, de 34 anos, e Gleisson Bernardo da Silva, de 21.\nSegundo o inspetor coordenador da Guarda Metropolitana, Rogério Oliveira Rocha, as crianças chegaram até o local depois que uma das pipas caiu perto do veículo. Ao se aproximarem, encontraram uma das vítimas caída do lado de fora do carro, enquanto a outra estava dentro do automóvel.