Advogada em Direito de Família e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), Carolina Cecília Piccinin Borges Schmid (Carolina Cecília Piccinin Borges Schmid/ Divulgação)\nO menino de 2 anos que sobreviveu ao acidente que matou os pais e os avós na TO-110, entre Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga, segue internado e recebendo atendimento médico. A tragédia aconteceu no último domingo (7), quando o carro da família bateu em outro veículo que trafegava no sentido contrário.\nAs vítimas foram identificadas como Dinoel Cordeiro da Silva, Lucilene Souza Barros Cordeiro, Maycon Douglas de Souza e Ana Karoline Queiroz Alves. Eles haviam passado o fim de semana na casa de parentes em Dianópolis e retornavam para Taguatinga quando ocorreu o acidente.\nO filho de 2 anos de Maycon e Ana Karoline ficou ferido, sofreu fraturas nas pernas e passou por cirurgia. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a criança foi transferida para o Hospital Geral de Palmas (HGP) na segunda-feira (8), onde ainda recebe assistência médica.