A vistoria veicular é obrigatória em casos de transferência de propriedade. O processo, realizado por empresas credenciadas e autorizadas pelo Departamento de Trânsito (Detran), nem sempre é feito com agilidade, o que exige paciência e pode atrasar transações de compra e venda.\nAssita a reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Donos de veículos reprovados em vistorias devem acionar a perícia dentro do prazo\nA análise leva em consideração a autenticidade de documentos e de itens de identificação do veículo. Além disso, a vistoria também foca em equipamentos obrigatórios e de segurança, por exemplo. Quando alguma irregularidade é encontrada, o veículo é encaminhado para a perícia, realizada pela Polícia Civil.\nO prazo para a adequação em caso de reprovação é de 30 dias. Quando a situação é regularizada, o veículo passa por uma nova vistoria.