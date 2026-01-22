Universidade de Gurupi (Divulgação/Unirg)\nO Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) suspendeu a decisão que obrigava o Conselho Regional de Medicina (CRM-TO) a retirar do ar uma publicação crítica ao curso de Medicina da Fundação UnirG em Colinas do Tocantins. O desembargador Gil de Araújo Corrêa acolheu o pedido do conselho e interrompeu a multa diária de R$ 5 mil que recaía sobre a autarquia.\nA polêmica começou após o CRM-TO publicar um posicionamento intitulado "Alerta à População Tocantinense". No texto, a entidade expressa preocupação com a qualidade da formação médica na unidade. A UnirG recorreu à Justiça Estadual com um pedido de indenização por dano moral institucional e exigiu a remoção imediata da postagem.\nIncompetência da Justiça Federal\nO desembargador fundamentou a decisão, assinada na tarde da última segunda-feira (19), na provável incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o caso. O magistrado destacou que o CRM-TO possui natureza de autarquia federal. Por esse motivo, a competência para processar e julgar a ação pertence à Justiça Federal, conforme prevê a Constituição Federal.