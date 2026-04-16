O locutor de MMA e técnico agropecuário Alberlei Araújo da Silva, de 41 anos, morreu afogado ao tentar salvar o enteado, Danilo Silva Ramos, de 3 anos, após uma canoa virar no Rio Javaés, em Sandolândia, no sul do Tocantins. A criança também não resistiu.\nO acidente aconteceu no dia 3 de abril de 2026, na zona rural do município. A família navegava pelo rio quando a embarcação sofreu o acidente.\nComo foi o acidente\nSegundo familiares, quatro pessoas estavam na canoa: Alberlei, a companheira e os dois filhos dela. Durante o trajeto, a embarcação teria colidido com um objeto submerso, possivelmente uma tartaruga morta, e girado.\nCom o impacto, a mulher e o menino de 3 anos foram arremessados para fora da canoa. Alberlei pulou na água e tentou fazer o resgate.\nMinha sobrinha [mãe de Danilo] estava com Danilo no colo, entre as pernas dela, e o outro filho dela estava mais perto do Alberlei, quando a canoa provavelmente colidiu em uma tartaruga morta. Ao bater, a canoa não chegou a tombar totalmente, mas balançou e girou, e minha sobrinha e o neném [Danilo] voaram para fora da canoa, e Alberlei pulou para salvar os dois", explicou Uderli Paulo.